Havaalanında feci kaza: 'Motorun içine çekilerek öldü'
ABD'nin Alabama eyaletinde bir yer hizmetleri görevlisi, uçağın motoruna çekilerek öldü.
Montgomery Bölgesel Havalimanı'nda, Envoy Air firmasına ait yolcu uçağı bir yer hizmetleri görevlisinin korkunç bir şekilde ölmesine sebep oldu.
CNN International'de yer alan habere göre, American Airlines firması adına çalışan bir yer hizmetleri görevlisi, Montgomery'den Dallas'a gitmesi planlanan Embraer E175LR tipi yolcu uçağının motoru Piedmont'ta görevli yer hizmetleri çalışanını içine çekti.
Havalimanının icra direktörü Wade A., "Bir ekip üyesinin trajik kaybını duymaktan derin üzüntü duyuyoruz. Düşüncelerimiz ve dualarımız bu zor zamanda aileyle birlikte" açıklamasında bulundu.
Olayın ardından yetkililer soruşturma başlattı.
Yaşanan kaza sonrasında havalimanındaki uçuşlar 4 saatten fazla bir süreyle durduruldu.
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