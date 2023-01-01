İstanbul’da feci kaza: Merdivenlere uçan araçtan son anda kurtuldular

01 Ocak 2023 Pazar, 11:06

Kaza, geçtiğimiz perşembe günü saat 16.00 sıralarında Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde arkadaşları Hasan Cindik ve Seydi Ahmet ile birlikte Unkapanı Köprüsü’ne balığa giden Necati Soluğan (46), akşamüstü evinin önüne geldi. Tuttuğu balıkları koyduğu kasayı eşine teslim eden Soluğan, ardından otomobilin şoför koltuğuna oturarak arkadaşı Hasan Cindik’i beklemeye başladı. O esnada otomobil kaymaya başlayınca Soluğan frene bastı. Ancak frenleri tutmadığı iddia edilen otomobil, yokuş aşağıya hızlanarak iki bina arasındaki merdivenlere uçtu.

Kaza sonucu sürücü Soluğan ve arkadaşı Seydi Ahmet araç içerisinde sıkıştı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza sonrası deprem olduğunu zannederek evden çıkan vatandaşlar, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İtfaiye İstasyonu'na bağlı ekip, sıkışan sürücü ile arkadaşını kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

ETRAFI ALKOL KOKUSU SARDI

Vatandaşların sokağa söküldüğü olayda, polis ekipleri de kaza yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Araçtaki etil alkol bidonunun kazada dışarıya dökülmesi üzerine etrafı alkol kokusu kapladı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttuktan sonra araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza nedeniyle merdiven korkulukları kırılırken, vatandaşların bazı eşyalarıve bina duvarında hasar oluştu. Kaza esnasında yolda yürüyen iki genç ise üzerlerine gelen araçtan kılpayı kurtuldu.

“BİZ 10 SANİYE İLE KURTULDUK”

Üzerlerine gelen araçtan son anda kurtulan Tolga Yaşa, “Bir baktım bir araba uçarak geliyordu, kendimizi binanın aşağısına doğru attık hemen. Aramızdan geçmedi ama biz 10 saniye ile kurtulduk. Gerçekten ölümden döndük. Aracın içinde 2 kişi vardı, birinin ayağı kırıldı. Çok kötü kırılmıştı. Diğerinin kafasında yara falan vardı ama çıkardık onu çok şükür. Ölüm kalım olmadı ama olabilirdi de. Hem kurtulduk hem onları kurtardık. Ben aracın gelişini bile görmedim, seri bir şekilde geliyordu. Ben kapıyı açarken elimi falan kestim. Arkadaşımın da ayağına arabanın fırlattığı taş geldi. Çok şükür başka bir sıkıntımız yok” dedi.

Fırat Kaya da, “Ağabey benim söyleyecek bir şeyim yok. 10 saniye ara ile ölümden kurtulduk. Ben arkadaştan daha öndeydim. Arabadan kaçarken ayağıma taş geldi” ifadelerini kullandı.

“BALIĞI ARKADAŞIMIN HANIMINA VERDİM, ARABAYA GERİ BİNMEDİM”

Arkadaşlarıyla balıktan dönen ancak indiği için araçta bulunmayan araç sahibi Hasan Cindik, “Biz 3 arkadaş balığa gittik. 2 tane benden küçük kardeşimle Unkapanı’nda balık tuttuk ve döndük geldik. Ben de arabadaydım, araç sahibi de benim. Öbür 2 arkadaşımdan bir tanesini evine bırakacaktık. Onun hanımı almaya geldi, ben de balığı verdim. Öbür arkadaşım Necati’ye de araba kayar belki diye direksiyonda oturmasını söyledim. Ben gidip gelince Necati’ye 'Tamam ben geldim, sen in ben gideyim' dedim. O da bana Alibeyköy’de işi olduğunu söyledi ve bizle gelmek istedi. Necati arabadan inmeden el frenini boşa aldı. Boşa alınca da araba yokuş aşağı kaydı. O telaşla frene basmak da aklına gelmedi herhalde. Direksiyonda oturuyordu o sırada, kendisi de tırcı zaten. Normalde arabanın el freni tutuyor, asılsa araba yavaşlardı yani. Belki de frenler boşalmıştır o an, bilmiyorum. Ben 5 dakika önce inip onun hanımına balığı verdim, arabaya geri binmedim, kenarda duruyordum. Seydi Ahmet diye bir arkadaşımız var, o da bizimle beraberdi. Seydi Ahmet’in bacağı falan kırıldı. Arabanın ön tarafı onu sıkıştırdı sanırım. Necati’nin burnunda cam patladığı için hafif bir yara ve başında yara vardı. Allah korusun umarım iç kanaması yoktur, ben ondan korkuyorum” diye konuştu.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.