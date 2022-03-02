Bursa'da sokak ortasında pompalı tüfekli saldırı: 1'i ağır 2 yaralı
Bursa'da, evinin önünde bekleyen iki gence sokağa otomobille gelen kimliği belirsiz kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Olay, gece saat 00.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'nde meydana geldi. Hizmet Sokak'ta bulunan evinin önünde bekleyen Berdan Gülmez (18) ve Görkem Kartal'a (20) sokağa otomobille gelen kimliği belirsiz kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.
Şüpheliler saldırının ardından otomobille kaçtı. 2 genç kanlar içinde yere yığılırken olayı gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Görkem Kartal'ın durumun ağır olduğu öğrenildi.
İŞ MAKİNASINDA POMPALI TÜFEK VE TABANCA
Şüphelilerin kaçarken kullandığı iddia edilen otomobil, Bursa Şehir Hastanesi'nin girişinde park halinde ve ön camı kırık halde bulundu.
Yeni bir saldırı ihtimaline karşı hastane çevresinde güvenlik önlemi alan polis, otomobilin yanındaki iş makinesinin silindir kısmına saklanmış pompalı tüfek ve tabanca ele geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüphelilerin kimliklerini belirlemek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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