Canlı | Rusya’nın Ukrayna saldırısında son durum

02 Mart 2022 Çarşamba, 00:00

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonunda 6. günü geride bıraktı.

Belarus'taki Ukrayna-Rusya görüşmesinin ardından heyetler istişare için ülkelerine döndü; görüşmelerde 2. turun bugün (2 Mart) yapılacağı öğrenildi. Ukrayna kentlerindeki çatışmalı ortam ise sürüyor.

Sabah saatlerinde Ukrayna'nın Kiev'den sonraki en büyük kenti olan Harkov'da yönetim binası füzeyle vuruldu.

Saldırıda 10 kişinin öldüğü belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın güvenlik ve istihbarat altyapısının vurulacağını, bu noktalara yakın yaşayan Kievlilerin 'evlerini yeri terk etmeleri gerektiğini' duyurdu. Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Avrupa'nın değerleri için canlarını feda ettiklerini" savunarak, "Ukrayna, AB'nin parçası olmak istiyor" dedi.

Rusya'nın Ukrayna saldırısında 2 Mart’ta öne çıkan gelişmeler şu şekilde:

01.02: Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresinde patlama sesleri duyuluyor.

00.29: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2 bin 604 kardeşimiz daha yola çıktı. Böylece tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 8 bin 50 oldu" dedi.

00.10: Almanya, Rusya-Ukrayna savaşının ardından Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni uygulayan Türkiye'ye teşekkür etti.

23.32: Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Ateşkes Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Temsilciliği: Ukrayna ordusunun açtığı ateş sonucu DHC’de bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi daha yaralandı.

23.10: Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’yi öldürmek için gönderilen Çeçen asıllı Rus askerlerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

23.07: Uluslararası Adalet Divanı, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle Ukrayna'nın Rusya'ya açtığı davanın ilk duruşmalarının 7-8 Mart'ta yapılacağını açıkladı.

23.04: Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da savaştan zarar gören siviller için çok kısa zamanda 1,5 milyar dolar bağış sözü alındığını duyurdu.

23.02: Dünya Motor Sporları Konseyi FIA, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınadı. FIA, Rus ve Belaruslu sürücülerin özel şartlarla tarafsız statüde yarışabileceğini duyurdu.

22.35: BBC, Rus müşterilerine yönelik tüm içerik ile ilgili lisans verme işlemlerini durdurdu. İngiliz yayın kuruluşu BBC, Rus müşterilerine yönelik tüm içeriğinin lisanslarının iptal edildiğini duyurdu.

22.19: Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Batı tarafından Rusya’ya uygulanan yaptırımlara katılmayacaklarını, Moskova’yla iyi ilişkileri sürdürme niyetinde olduklarını açıkladı.

22.03: Zelenskiy: Müzakereler için en azından tam ateşkese ilişkin imalar gerekli

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, CNN televizyonuna verdiği demeçte Rusya ile müzakereler için ‘en azından tam ateşkese ilişkin imalar’ gerekli olduğunu söyledi.

Zelenskiy, “Öncelikle tam bir ateşkes olacağına dair en azından bazı imalarda bulunmak gerekiyor. Uçaklar uçarken, bombardımanlar sürerken müzakere masasına oturulmaz” diye konuştu.