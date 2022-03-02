Canlı | Rusya’nın Ukrayna saldırısında son durum
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 7. gününde devam ediyor. Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya'nın Herson'a girdiğini duyurdu. Zelenski ve Biden, Rusya'nın saldırılarına ilişkin son durumu görüştü. Başkent Kiev'e ilerleyişlerini sürdüren Rus kuvvetleri şehirdeki TV kulesini hedef aldı. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Sokağa çıkma yasağı uygulanan Kiev'de halk sığınaklarda bekliyor. İşte son gelişmeler...
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonunda 6. günü geride bıraktı.
Belarus'taki Ukrayna-Rusya görüşmesinin ardından heyetler istişare için ülkelerine döndü; görüşmelerde 2. turun bugün (2 Mart) yapılacağı öğrenildi. Ukrayna kentlerindeki çatışmalı ortam ise sürüyor.
Sabah saatlerinde Ukrayna'nın Kiev'den sonraki en büyük kenti olan Harkov'da yönetim binası füzeyle vuruldu.
Saldırıda 10 kişinin öldüğü belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın güvenlik ve istihbarat altyapısının vurulacağını, bu noktalara yakın yaşayan Kievlilerin 'evlerini yeri terk etmeleri gerektiğini' duyurdu. Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Avrupa'nın değerleri için canlarını feda ettiklerini" savunarak, "Ukrayna, AB'nin parçası olmak istiyor" dedi.
Rusya'nın Ukrayna saldırısında 2 Mart’ta öne çıkan gelişmeler şu şekilde:
01.02: Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresinde patlama sesleri duyuluyor.
00.29: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2 bin 604 kardeşimiz daha yola çıktı. Böylece tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 8 bin 50 oldu" dedi.
00.10: Almanya, Rusya-Ukrayna savaşının ardından Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni uygulayan Türkiye'ye teşekkür etti.
23.32: Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Ateşkes Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Temsilciliği: Ukrayna ordusunun açtığı ateş sonucu DHC’de bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi daha yaralandı.
23.10: Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’yi öldürmek için gönderilen Çeçen asıllı Rus askerlerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Ukrayna: Zelenskiy’i öldürmeye gönderilen Çeçen grup yok edildi
23.07: Uluslararası Adalet Divanı, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle Ukrayna'nın Rusya'ya açtığı davanın ilk duruşmalarının 7-8 Mart'ta yapılacağını açıkladı.
23.04: Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da savaştan zarar gören siviller için çok kısa zamanda 1,5 milyar dolar bağış sözü alındığını duyurdu.
23.02: Dünya Motor Sporları Konseyi FIA, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınadı. FIA, Rus ve Belaruslu sürücülerin özel şartlarla tarafsız statüde yarışabileceğini duyurdu.
22.19: Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Batı tarafından Rusya’ya uygulanan yaptırımlara katılmayacaklarını, Moskova’yla iyi ilişkileri sürdürme niyetinde olduklarını açıkladı.
22.03: Zelenskiy: Müzakereler için en azından tam ateşkese ilişkin imalar gerekli
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, CNN televizyonuna verdiği demeçte Rusya ile müzakereler için ‘en azından tam ateşkese ilişkin imalar’ gerekli olduğunu söyledi.
Zelenskiy, “Öncelikle tam bir ateşkes olacağına dair en azından bazı imalarda bulunmak gerekiyor. Uçaklar uçarken, bombardımanlar sürerken müzakere masasına oturulmaz” diye konuştu.
1 Mart'ta öne çıkanlar gelişmeler
İlgili Haberler
- Ukrayna: Zelenski’yi öldürmeye gönderilen Çeçen grup yok edildi
- Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’den ABD ve Avrupa’ya ‘yaptırım’ eleştirisi
- Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sanal dünyada da devam ediyor
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
En Çok Okunan Haberler
- İbrahim Kalın: Rusya için de büyük felaket olur
- Safra kesesinde oluşan taşlara dikkat!
- Migren hastaları 'günlük' tutmalı
- Diş çürüklerine karşı 'gargara' önerisi
- Uzmanı uyardı: Erken menopozu tetikliyor
- Uykusuzluğa karşı 9 etkili öneri
- Yumurta dondurma işlemi için ‘erken yaş’ uyarısı
- Rousseau ile trajik hissiyat ve ütopik siyaset!
- 'Kıpırdamıyoruz'
- Çok ‘Yaşşa’r Kemal!..