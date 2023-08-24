Bursa'da sokak ortasında silahlı saldırı: Yaralı halde markete sığındı

Bursa'da cadde ortasında tartıştığı kişi tarafından tabancayla göğsünden vurulan yabancı uyruklu Muhammed Elhalef (27), markete sığınarak kurtuldu. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA
Yayınlanma: 24.08.2023 - 07:15
Bursa'da sokak ortasında silahlı saldırı: Yaralı halde markete sığındı
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Bursa'da dün akşam saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Mahmudiye Mahallesi, Kasımefendi Caddesi’nde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Muhammed Elhalef ile caddede karşılaştığı ismi öğrenilemeyen şüpheli arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

GÖĞÜSÜNDEN VURULDU, MARKETE SIĞINDI

Kavgada şüpheli, tabancayla Muhammed Elhalef’e ateş açtı. Şüphelinin açtığı ateş ile göğsünden vurulan Elhalef, yaralı olarak çevrede bulunan bir markete sığındı. Çevredekilerin tepkisi üzerine şüpheli kaçarken, ihbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Muhammed Elhalef, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.


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Bursa silahlı saldırı

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