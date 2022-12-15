Bursa'da su kesintisi mi olacak? Bursa'da sular ne zaman gelecek?

15 Aralık 2022 Perşembe, 14:44

Bursa'da yapılacağı duyurulan su kesintisi haberinin ardından, su kesintisinin ne zaman olacağını ve ne kadar süreceği merak edildi. Yurttaşlar, ''Bursa'da su kesintisi ne zaman olacak?'' sorusunu sıklıkla araştırıyor. BUSKİ'den gelecek duyuru merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

BURSA'DA SU KESİNTİSİ Mİ OLACAK?

Bursa'da planlı bakım-onarım çalışmaları gereğince su kesintisi yaşanacak. BUSKİ'nin duyurduğu habere göre 16 Aralık - 30 Aralık tarihleri arasında su kesintisi yaşanacak.

BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Suların ne zaman geri geleceği konusunda BUSKİ'nin duyurduğu haber şu şekilde: ''BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Mollaarap Mahallesi 4.Vakıf Sokak ve civarında 16.12.2022 -30.12.2022 tarihleri arasında, 10:00-16:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.''