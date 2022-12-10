Meteoroloji'den Bursa için turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için turuncu uyarıda bulundu.

İHA
10 Aralık 2022 Cumartesi, 12:38
Meteoroloji'den Bursa için turuncu kodlu uyarı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşam 18.00'den başlayıp yarın gece saat 23.59'a kadar sürmesi beklenen uyarıda şu ifadelere yer verdi: 

"Güney yönlerden (Lodos) fırtına ve kuvvetli fırtına (50-80 km/saat), zaman zaman hamleli olarak tam fırtına (80-100 km/saat) bekleniyor ! Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." 

 


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