Meteoroloji'den Bursa için turuncu kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için turuncu uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşam 18.00'den başlayıp yarın gece saat 23.59'a kadar sürmesi beklenen uyarıda şu ifadelere yer verdi:
"Güney yönlerden (Lodos) fırtına ve kuvvetli fırtına (50-80 km/saat), zaman zaman hamleli olarak tam fırtına (80-100 km/saat) bekleniyor ! Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
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