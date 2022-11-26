Bursa'da şüpheli çanta paniği: Ekipler harekete geçti

Bursa'da bir banka şubesinin yanına bırakılan sırt çantası ekipleri harekete geçirdi. Bomba İmha Uzmanı tarafından kontrol edilen şüpheli çantadan çöp çıktı.

İHA
26 Kasım 2022 Cumartesi, 10:38
Bursa'da şüpheli çanta paniği: Ekipler harekete geçti
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde saat 08.00 sıralarında bir banka şubesinin yanında siyah bir sırt çantası gören yurttaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çantanın bulunduğu cadde ve otopark alanını trafiğe kapattı. Daha sonra Bursa Emniyet Müdürlüğü’ndeki bomba imha ekibine bilgi verildi.

Bölgeye gelen uzman ekipler, çantayı kontrol etti ve çöp olduğu görüldü. Olay sonrasında cadde yeniden trafiğe açıldı. 



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