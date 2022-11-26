Bursa'da şüpheli çanta paniği: Ekipler harekete geçti

26 Kasım 2022 Cumartesi, 10:38

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde saat 08.00 sıralarında bir banka şubesinin yanında siyah bir sırt çantası gören yurttaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çantanın bulunduğu cadde ve otopark alanını trafiğe kapattı. Daha sonra Bursa Emniyet Müdürlüğü’ndeki bomba imha ekibine bilgi verildi.

Bölgeye gelen uzman ekipler, çantayı kontrol etti ve çöp olduğu görüldü. Olay sonrasında cadde yeniden trafiğe açıldı.



