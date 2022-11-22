Aydın'da şüpheli çanta alarmı!
Aydın'ın Didim ilçesinde belediye duvarında unutulan çanta ekipleri harekete geçirdi. Fünye ile patlatılan çantanın boş olduğu anlaşıldı.
Aydın'ın Didim ilçesi Yeni Mahalle Cumhuriyet Caddesi'nde şüpheli paket ihbarı üzerine emniyet güçleri harekete geçti.
Didim Belediyesi bahçe duvarı üzerine bırakılan çanta için harekete geçen emniyet güçleri caddeyi iki taraflı olarak trafiğe kapattı.
Çevre güvenliğinin alınmasının ardından bomba imha uzmanınca çanta fünye ile patlatıldı.
Çantanın boş olduğunun ortaya çıkmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.
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