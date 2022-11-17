Otopark girişinde şüpheli çanta alarmı

Karaman’da dün akşam saatlerinde otopark girişine bırakılan şüpheli çanta, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı.

İHA
17 Kasım 2022 Perşembe, 09:56
Otopark girişinde şüpheli çanta alarmı
Abone Ol google-news

Karaman'da dün akşam saat 21.00 sıralarında bir açık otopark girişinde kaldırım üzerinde siyah bez çanta olduğunu gören yurttaşlar durumu hemen polise bildirdi.

Adrese gelen resmi ve sivil polis ekipleri ilk olarak caddeyi araç trafiğine kapatarak çevre güvenliği aldı. Yurttaşların da bölgeden uzaklaştırılmasının ardında bomba imha uzmanı çağrıldı. Olay yerine gelerek özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı, kontrol ettiği bez çantaya fünye yerleştirdi.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından kontrollü bir şekilde patlatılan şüpheli bez çantadan kadın kıyafetleri çıktı. 

Etrafa dağılarak parçalanan kıyafetler ise incelendikten sonra polis ekipleri tarafından toplanarak çöp bidonuna atıldı. 



KARAMAN bomba ihbarı şüpheli paket

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler