Bursa'da şüpheli ölüm: Lise öğrencisi 3. kattan düştü
Bursa'da, 3. kattaki evinin penceresinden beton zemine düşen lise son sınıf öğrencisi Tuna Olcar (18) hayatını kaybetti. Olcar'ın cenazesi, memleketi Samsun'da toprağa verildi.
Olay, perşembe günü merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi Lale Sokak'ta meydana geldi.
Lise öğrencisi Tuna Olcar, 3. kattaki evinin penceresinden beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
KURTARILAMADI
Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Olcar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özel bir okulda lise son sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Olcar, memleketi Samsun'da bugün toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, Olcar'ın düşüş sebebini araştırıyor.
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