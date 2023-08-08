Malatya'da iş cinayeti: Asansörü sökmeye çalışan işçi 4. kattan düştü
Malatya'da ağır hasarlı bir binada asansörü sökmeye çalışan işçi 4’üncü kattan merdiven boşluğuna düştü. Hastaneye kaldırılan işçi hayatını kaybetti.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iddiaya göre, depremlerde ağır hasar alan 6 katlı bir apartmanın 4’üncü katında asansörde söküm çalışması yapan Ahmet Abinikli (39) ayağının kaymasıyla merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçi hayatını kaybetti.
Ekipler olay yerinde inceleme yaparken olay esnasında Abinikli'nin yanında olan şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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