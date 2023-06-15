Bursa’da taksi ücretlerine yüzde 50 zam

Bursa’da geçtiğimiz yıl 25 lira olan taksi ücretlerine yüzde 50 zam geldi. Yeni zamlı fiyatla taksilerde indibindi 37 lira, kilometre ücreti 9 liradan 12 liraya, açılış fiyatı ise 10 liradan 13 liraya yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.06.2023 - 05:02
Bursa’da taksi ücretlerine yüzde 50 zam
Abone Ol google-news

Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası taksi tarifelerine zam yapıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada taksilerdeki yeni ücret tarifesi de paylaşıldı. Bursa’da 10 lira olan taksi açılış fiyatı 13 liraya yükseldi.

Kilometre başı 9 lira olan taksimetre fiyatı ise 3 lira zamlanarak 12 lira olurken, indibindi ücreti ise 25 liradan yüzde 50 zamla 37 liraya yükseldi.


Bursa taksi

İlgili Haberler

İstanbul'un göbeğinde gündem yaratan görüntüler... Bu kez yolcu taksi şoförüne saldırdı

İstanbul'un göbeğinde gündem yaratan görüntüler... Bu kez yolcu taksi şoförüne saldırdı
Taksim'de öldürülen Rus turistin son görüntüleri ortaya çıktı

Taksim'de öldürülen Rus turistin son görüntüleri ortaya çıktı
Şampiyonlar Ligi Finali öncesi Taksim Meydanı'nda coşku

Şampiyonlar Ligi Finali öncesi Taksim Meydanı'nda coşku

En Çok Okunan Haberler