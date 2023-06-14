İstanbul'un göbeğinde gündem yaratan görüntüler... Bu kez yolcu taksi şoförüne saldırdı

İstanbul'da iki yolcu, taksi şoförüne kendilerini araca almadığı için tepki gösterdi. Yolcuların şoförü zorla araca bindirmeye çalıştıkları görüntüler sosyal medyada gündem haline geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.06.2023 - 10:03
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İstanbul Karaköy'de taksi şoförü ile iki yolcu arasında çıkan tartışma sosyal medyada gündem oldu. İstanbul’un işlek noktalarından birisinde bir taksi şoförü, iddiaya göre söz konusu yolcuları arabasına almak istemedi. 

Araca alınmamasına sinirlenen yolcular, şoförü kolundan tutarak zorla arabaya bindirmeye çalıştı. Yolcular bu sırada “Sen hayırdır beni almıyorsun arabaya. Bin arabaya geç direksiyona. Bin arabaya sen kimsin?" diyerek taksi şoförüne tepki gösterdi.

Bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, sosyal medyada öne çıkan tartışma konularından biri haline geldi.  

 


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