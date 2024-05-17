Bursa’da tepki çeken görüntü: Atları aracın arkasına bağlayıp koşturdu

Bursa’da bir sürücü, atları kasalı aracının arkasına bağlayıp kilometrelerce koşturdu. Yaşananları görüntüleyen vatandaşlar olaya tepki gösterdi.

İHA
Yayınlanma: 17.05.2024 - 09:24
Bursa’da tepki çeken görüntü: Atları aracın arkasına bağlayıp koşturdu
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Bursa-Yenişehir Yolu’nda meydana geldi. Kasalı aracıyla aracıyla yola çıkan bir sürücü, 2 atı iple kamyonetin arkasına bağladı.

Direksiyon başına geçen sürücü atları trafikte dakikalarca koşturdu.

O anları gören vatandaşlar sürücüye tepki gösterdi.


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