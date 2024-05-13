Bursa'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı traktör devrildi: 1 ölü 2 ağır yaralı

Bursa'nın İznik İlçesinde, ehliyetsiz sürücü Abdulkadir E.'nın (17) kullandığı traktör kontrolden çıkıp devrildi. Sürücü ve Kamil E.'nin (16) ağır yaralandığı kazada, devrilen traktörün altında kalan Ercan E. (15) ise yaşamını yitirdi.

DHA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 09:02
Bursa'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı traktör devrildi: 1 ölü 2 ağır yaralı
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Feci kaza, saat 19.30 sıralarında Sansarak Mahallesi'nde meydana geldi.

Ehliyetsiz sürücü Abdulkadir E., kullandığı plakasız traktörle Kamil E. ve Ercan E.'yi alarak boş arazide gezmeye başladı. Abdulkadir E.'nin kontrolünden çıkan traktör devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önemler alırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrollerde Ercan E.'nin yaşamını yitirdiği belirledi. Yaralı sürücü Abdulkadir E. ile Kamil E. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma komutanlığı kazayla ilgili soruşturma başlattı. 


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