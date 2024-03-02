Bursa’da ticari taksi alev alev yandı
Bursa’da seyir halindeki ticari taksi, motor kısmından alev alması sonucu büyük hasar gördü.
Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi’nde seyir halindeki ticari taksi motor kısmından henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda alev aldı.
Alevler ticari taksiyi kısa sürede sararken ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederek söndürdü. Ticari takside büyük hasar meydana gelirken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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