Bursa’da ticari taksi alev alev yandı

Bursa’da seyir halindeki ticari taksi, motor kısmından alev alması sonucu büyük hasar gördü.

İHA
Yayınlanma: 02.03.2024 - 10:11
Bursa’da ticari taksi alev alev yandı
Abone Ol google-news

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi’nde seyir halindeki ticari taksi motor kısmından henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda alev aldı.

Alevler ticari taksiyi kısa sürede sararken ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederek söndürdü. Ticari takside büyük hasar meydana gelirken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Denizli'de hastane kafeteryasına kurşun yağdırdılar: Çok sayıda yaralı var!

Denizli'de hastane kafeteryasına kurşun yağdırdılar: Çok sayıda yaralı var!
‘Müslüm Baba’ memleketi Şanlıurfa’da anılıyor

‘Müslüm Baba’ memleketi Şanlıurfa’da anılıyor
Para için eşini başka erkeklerle konuşmaya zorladı: 'Ben soyunmayınca kocam kadın kıyafetleri giydi'

Para için eşini başka erkeklerle konuşmaya zorladı: 'Ben soyunmayınca kocam kadın kıyafetleri giydi'
Hayatını kurtardı… Köpeklerden kaçan karacaya sahip çıktı

Hayatını kurtardı… Köpeklerden kaçan karacaya sahip çıktı
Son dakika... AFAD duyurdu: Antalya'da 3.5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika... AFAD duyurdu: Antalya'da 3.5 büyüklüğünde deprem!
Uzmanların favorisi! Doğal C vitamini… Bağışıklığı güçlendirip kabızlığı bitiriyor

Uzmanların favorisi! Doğal C vitamini… Bağışıklığı güçlendirip kabızlığı bitiriyor
Çin'in Ferrari'si, Tesla'yı geçti! Tamamen elektrikli...

Çin'in Ferrari'si, Tesla'yı geçti! Tamamen elektrikli...
6 yaşındaki çocuğa istismar davasında yeni gelişme!

6 yaşındaki çocuğa istismar davasında yeni gelişme!