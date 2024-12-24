Bursa'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var!
İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Aramada; 91 gram metamfetamin, 18,90 gram sentetik kannabinoid, 1,30 gram kokain, 1 hassas terazi, 4 tabanca ve 400 adet fişek ele geçirildiği aktarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri, İnegöl'ün kırsal Hocaköy Mahallesi'nde bir eve baskın düzenledi. Polisleri karşısında görünce kaçmaya çalışan F.E., H.E. ve Y.C. adlı şüpheliler, sıkı takiple sonucu yakalandı.
Evde yapılan aramada; 91 gram metamfetamin, 18,90 gram sentetik kannabinoid, 1,30 gram kokain, 1 hassas terazi, 4 tabanca ve 400 adet fişek ele geçirildi.
Operasyonu sosyal medya hesabından duyuran İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, paylaşımında, "Halkımızın huzurunu kaçıranlarla ve uyuşturucu tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Şüpheli şahıslar adli makamlara teslim edilmiştir. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum" dedi.
Etiketler: #narkotik #Operasyon #uyuşturucu #Bursa
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