Bursa'da vahşet: Baba ve 2 oğlu pala ve bıçaklı saldırıda yaralandı
Bursa’da kavgalı iki grup arasında çıkan kavgada Mustafa Süleymanov ile oğulları Yasin ve Yunus Süleymanov, pala ve bıçakla yaralandı. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Merkez Yıldırım ilçesi, Değirmenlikızık Mahallesi'nde 18 Ekim Salı günü saat 22.30 sıralarında; kavgalı oldukları ailenin oğlu Yunus‘u evinin önünde bıçakladığını gören Mustafa Süleymanov diğer oğlu Yasin ile birlikte şüphelileri kovaladı.
PALA VE BIÇAKLARLA SALDIRDILAR
Bir süre sonra yaralı oğlunun yanına dönen Mustafa Süleymanov durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada otomobille olay yerine dönen şüpheliler baba ile oğlu Yasin’e de pala ve bıçaklarla saldırdı.
Baba Süleymanov ile oğlu Yasin Süleymanov'u de bıçaklayarak yaralayan şüpheliler olay yerinden kaçtı.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis; baba ve 2 oğlunu bıçaklayan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
'MASA' TARTIŞMASI
Şüphelilerin polise verdiği ilk ifadede; akşam saatlerinde Mustafa Süleymanov'un kıraathanedeki masaya eşyalarını bırakıp markete gittiği, döndüğünde masada oturan T.Ş. ile kalkmaması nedeniyle tartıştığı, tartışmanın kavgaya dönüştüğü öğrenildi.
Bir süre sonra evine giden T.Ş.'nin darbedildiğini gören oğlu O.Ş.'nin sinirlenerek Mustafa Süleymanov'un evine gittiği belirtildi.
Evin önündeki parkta Süleymanov'un oğlu Yunus'u görüp, bıçaklayan O.Ş.'nin kaçtığı, daha sonra arkadaşları S.K. ve U.K. ile dönen O.Ş.'nin bu kez Mustafa Süleymanov ile diğer oğlu Yasin'i pala ve bıçakla yaraladığı öğrenildi.
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