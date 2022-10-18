Bursa'da 'ceviz alma' bahanesiyle dolandırıcılık
Bursa'da bir kişinin 2 ton 360 kilogram cevizini aldıktan sonra parasını vermeden kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Karacabey'de yaşayan ve çiftçilik yapan Y.Ö. (39), ürettiği 2 bin 360 kilogram cevizi 150 bin lira karşılığında bir internet sitesinden satışa çıkardı.
Telefonla Y.Ö'yi arayıp kendisini Eyüp olarak tanıtan G.A. (29) cevizleri almak istediğini söyledi. İkilinin anlaşması üzerine Y.Ö. cevizleri Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi'nde söylenen adrese götürdü.
TAKSİYE BİNİP KAÇTI
Şüpheli, cevizlerin bir kısmını kamyonete yükleyen, kalan kısmını ise Yahşibey Mahallesi'ndeki bir depoya indirdi. Daha sonra parayı vermemek için Y.Ö'yü uzun süre oyalayan G.A, Alacahırka Mahallesi'nde ticari taksiye binerek kaçtı.
GÖZALTINA ALINDI
Cevizlerin, bulunduğu depodan başka bir yere nakledildiğini fark eden Y.Ö'nün ihbarı üzerine harekete geçen Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden kimliği belirlenen G.A, gözaltına alındı.
Söz konusu kamyonette ve Altınova Mahallesi'ndeki bir depoda ele geçirilen 88 çuval ceviz, Y.Ö'ye teslim edildi.
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