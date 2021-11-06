Bursa'da vahşet! Güvercinleri çalamayan şahıs kümesi ateşe verdi, 50 güvercin yaşamını yitirdi
Kan donduran vahşet! Bursa'da 100 güvercinin olduğu kümesi açamayan bir hırsızlık şüphelisi kümesi ateşe verdi. Güvercinlerin 50'si hayatını kaybetti.
Bursa’da bir hırsızlık şüphelisi, yaklaşık 100 güvercinin bulunduğu kümesteki güvercinleri çalamayacağını anlayınca kümesi ateşe verdi.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada bulunan güvercin kümesine bir şahıs hırsızlık yapmak amacıyla girmek istedi.
AÇAMAYINCA YAKTI
Şahıs, yanındaki oksijen tüpü ve demir makasla kümese girmeye çalıştı ancak başaramadı. 100 kadar cins güvercinin bulunduğu kümese giremeyeceğini anlayan şahıs kümesi yaktı. Tarladan duman yükseldiğini gören bekçi, bölgeye gidince güvercin kümesinin yanında tanımadığı birinin olduğunu gördü.
SİLAHINI GÖSTERDİ
Bekçi, hırsızlık şüphelisini cep telefonuyla görüntülerken, açtığı delikten 3 güvercin çalıp kaçan hırsız, bu sırada bekçiyi fark edince elindeki silahı göstererek güvercinleri bırakıp olay yerinden uzaklaştı. Ardından bekçi, jandarma ve itfaiye ekiplerine ve kümes sahibi Abdullah Turan’a haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını 1 saat süren çalışmanın ardından söndürürken, 50 güvercin ise yanarak öldü.
KÜMES SAHİBİ: "ADALETE TESLİM EDİLSİN"
Kümes sahibi Abdullah Turan, "Bugün sabah saatlerinde tarlada bulunan bekçi beni arayarak kümesimden duman geldiğini söyledi. Kümese doğru yaklaşırken kümesin orada birini gördüğünü belirtti. 'Büyük ihtimal hırsızdır, telefon ile videoya çek' dedim. Bekçi videoyu çekmiş. Ben de o sırada jandarma ve itfaiye haber verdim. Daha sonra tarlanın içinde bulunan kümesimin olduğu yere gittim. Gittiğimde kümesim cayır cayır yanıyordu. Kümesi kesmeye çalışmış ardından çalamayacağını anlayınca yakmış. Kümeste bulunan 50 kuşum yanarak öldü. 15 gün önce başka bir arkadaşımın daha kümesinde bulunan kuşlarını çaldı. Bir an önce yakalanmasını ve adalete teslim edilmesini istiyoruz. Biz videoları jandarma ekiplerine verdik. Kısa süre içinde inşallah yakalanır. Biz bu kuşçuluğa her şeyimizi verdik sonucu böyle olmamalı’’ dedi.
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