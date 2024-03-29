Bursa'da villada patlama: Bodrumda ceset bulundu!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 katlı villada bir kişinin yaralandığı patlama ve yangın sonrası yapılan incelemede, bodrum katında ceset bulundu.

AA
Yayınlanma: 29.03.2024 - 11:36
Bursa'da villada patlama: Bodrumda ceset bulundu!
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Osmangazi'nin İnkaya Mahallesi'nde sahipleri yurtdışında yaşayan villada bahçıvanlık yapan Ali Vurgun, binaya girdiğinde bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı. Daha sonra bodrum katında ve çatıda yangın çıktı, diğer katlarda da camlar kırıldı.

Kıyafetleri tutuşan Vurgun, alevler içinde kendisini sokağa attı. Yoldan geçen kişinin yardımıyla giysilerini çıkarılan Vurgun'un vücudunda yanıklar oluştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan Vurgun, ilk müdahalesi yapılarak Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri ise yaklaşık 1 saatte yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

Söndürme çalışmasının ardından içeri giren itfaiye ekipleri, bodrum katında ceset gördü. Vücudundaki yanıklar nedeniyle kimliği belirlenemeyen ceset, DNA testi ve otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Tedavisi süren Vurgun'un ilk ifadesinde, villadaki cesedin M.Ş.'ye (52) ait olduğunu söylediği öğrenildi.

Bu kişinin hem kimlik tespiti hem de yangında mı yoksa daha önce başka bir nedenle mi öldüğü, ayrıca patlamanın nedenine ilişkin polis tarafından başlatılan araştırma devam ediyor.

Çevrede bulunan bir güvenlik kamerasının kayıtlarında, patlamanın ardından villadan duman yükseldiği, bahçıvanın alev alan kıyafetleriyle kendini sokağa attığı, giysilerini çıkarmasının ardından ambulansa alındığı görülüyor.


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