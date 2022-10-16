Bursa'da zincirleme kaza: 5 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 2 kamyonet, 1 otomobil ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 00.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu, Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı mevkisinde meydana geldi.
İnegöl istikametinden Bursa'ya seyir halinde olan Kemal Aydın (63) yönetimindeki 34 LV 0965 plakalı otomobil, Ersin Yırgal (41) yönetimindeki 38 RV 967 plakalı kamyonet, Süleyman Şen (35) yönetimindeki 16 AEU 764 plakalı kamyonet ve Şefik Akın (45) yönetimindeki 16 PA 825 plakalı kamyon, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kazaya karıştı.
4 aracın karıştığı kazada sürücüler ile 16 AEU 764 plakalı kamyonetteki Salim Tuncar (40) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri ise olası başka kazaya karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Video Haberler
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sessizliğini bozdu: Boşandığım eşim ve ailesine...
- Madende 41 canımız gitti!
- Buğra Bahadırlı, Kalkavan'ın ölüm nedenini açıkladı
- 'Millet'ten 'Cumhur'a büyük fark!
- Kurumu kurtarma telaşına düştüler
- Tweetlerini teker teker ifşa etti
- Billur Kalkavan yaşamını yitirdi
- Kardeşim 'bizi patlatacaklar' demiş, nasıl ihmal oldu?
- Alkol ve sigara zamlarını duyuran Özgür Aybaş'a ceza
- 'Her katilin cinayet mahalline döndüğü gibi...'