Bursa’daki erkek şiddetine 28,5 yıl hapis cezası: "Ceza daha ağır olmalıydı"
Bursa’da Şükrü Bulut, avukat Berrin Bayram’ı ve Bayram’ın yanında çalışan boşanma aşamasında olduğu Hatun Bulut’u ağır yaraladı. Mahkeme, Şükrü Bulut’a, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan toplamda 28 yıl, konut dokunulmazlığının ihlali suçundan da 6 ay hapis cezası verdi.
Bursa’da Şükrü Bulut, avukat Berrin Bayram’ı evinde ağır yaraladı. Şükrü Bulut’un saldırısında Bayram’ın yanında çalışan boşanma aşamasında olduğu Hatun Bulut da yaralandı. Mahkeme, Şükrü Bulut’u Bayram’a yönelik saldırısına “kasten öldürme suçundan” önce müebbet hapis cezası verdi. Ardından, “eylemin teşebbüs aşamasında kalması, olayın oluş şekli, yaralanmanın niteliği ve sanığın kastını” dikkate alarak cezayı 14 yıl hapis cezasına çevirdi.
Mahkeme, Şükrü Bulut’un Hatun Bulut’a karşı da, “eşe yönelik kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti ancak aynı gerekçelerle cezayı 14 yıl hapis cezasına çevirdi. Mahkeme, “konut dokunulmazlığının ihlali suçundan” da sanığa ayrıca 6 ay hapis cezası verdi. Bulut, toplam 28 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
BURSA BAROSU BAŞKANI ALTUN: CEZA DAHA AĞIR OLMALIYDI
Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, mahkeme kararına tepki göstearirken şu açıklamayı yaptı:
“Boşanmak üzere vekalet verdiği avukatını öldürmek kastı ile hedef alarak, tamamı meslektaşımın vücudunun hayati noktalarına isabet edecek şekilde 6 el ateş eden sanığın bu eylemi taammüden ve kamu görevi yapan kişiye yönelik gerçekleştirdiği, eylemin bu haliyle taammüden kamu görevini yapan kişiye karşı öldürmeye teşebbüs suçunun tüm unsurlarını taşıdığından, sanığın nitelikli haller göz önüne alındığında daha ağır bir hapis cezası ile cezalandırılması gerekirdi.”
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