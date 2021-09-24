Bursa’daki erkek şiddetine 28,5 yıl hapis cezası: "Ceza daha ağır olmalıydı"

24 Eylül 2021 Cuma, 17:12

Bursa’da Şükrü Bulut, avukat Berrin Bayram’ı evinde ağır yaraladı. Şükrü Bulut’un saldırısında Bayram’ın yanında çalışan boşanma aşamasında olduğu Hatun Bulut da yaralandı. Mahkeme, Şükrü Bulut’u Bayram’a yönelik saldırısına “kasten öldürme suçundan” önce müebbet hapis cezası verdi. Ardından, “eylemin teşebbüs aşamasında kalması, olayın oluş şekli, yaralanmanın niteliği ve sanığın kastını” dikkate alarak cezayı 14 yıl hapis cezasına çevirdi.

Mahkeme, Şükrü Bulut’un Hatun Bulut’a karşı da, “eşe yönelik kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti ancak aynı gerekçelerle cezayı 14 yıl hapis cezasına çevirdi. Mahkeme, “konut dokunulmazlığının ihlali suçundan” da sanığa ayrıca 6 ay hapis cezası verdi. Bulut, toplam 28 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

BURSA BAROSU BAŞKANI ALTUN: CEZA DAHA AĞIR OLMALIYDI

Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, mahkeme kararına tepki göstearirken şu açıklamayı yaptı: