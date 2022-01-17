Bursa'daki fabrika yangını söndürüldü
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.
Organize sanayi bölgesinde tekstil yardımcı kimyasalları üreten 2 katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, zaman zaman tesiste patlamalar yaşandı.
Fabrikanın depo kısmında gece vardiyasında çalışan bazı işçilerin güvenli şekilde tahliye edildiği öğrenildi.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, yaptığı açıklamada, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) ekibinin de bölgeye sevk edildiğini yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığını söyledi.
Fabrikadaki yangın yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucunda tamamen söndürüldü.
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