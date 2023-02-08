Büşra öğretmen Gaziantep'teki depremde yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 11:05

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 11:05

Sömestri tatilinin ardından memleketi Aydın'ın Sultanhisar ilçesinden geçtiğimiz Pazar günü görev yeri Gaziantep’e giden İngilizce Öğretmeni Büşra Aydıner de, büyük depremde yaşamını yitirdi.

AİLESİ SOSYAL MEDYADAN DESTEK İSTEDİ

Edinilen bilgiye göre, 2020 yılında Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki 13 Kasım İlkokulu’na İngilizce Öğretmeni olarak atanıp görevine başlayan Büşra Aydıner'den haber alamayan ailesi, sosyal medyadan paylaşım yaparak destek istedi.

Büşra Aydıner'in, İslahiye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi 141 Sokak üzerinde bulunan Serap Apartmanı’nda depreme yakalandığı ve enkaz altında kaldığı aktarıldı. Acı haberi alan aile ve yakınları gözyaşlarına boğulurken, baba Aydın Bilginer'in tek çocukları olan Büşra'nın cenazesini almak için Gaziantep’e gittiği belirtildi. Cenazenin yarın Sultanhisar’a getirilerek defnedileceği öğrenildi.