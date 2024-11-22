Bütçe görüşmelerinde 'Kılıçdaroğlu' tepkisi: ‘Yargı araçsallaştırılıyor’

Yayınlanma: 22.11.2024 - 11:30

Güncelleme: 22.11.2024 - 11:33

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başladı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un sunumundan sonra söz alan CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, 7. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na siyasi yasak istenen davaya tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte yargının muhalefet üzerinde bir baskı aracı haline getirildiğini söyleyen Türeli, “İktidar devletin bütün imkanlarını genel seçimde olduğu gibi sonrasında da bir baskı aracı olarak kullanmaya devam etmektedir” dedi. Bu sözlere AKP sıralarından “Allahalla” karşılığı geldi.

BAKAN TUNÇ'A 'YARGIYI ETKİLEME' TEPKİSİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un dün davayla ilgili yaptığı “İfade alma ile ilgili çarpıtmalar var. Safları sıklaştırma çağrısına katılacağını ifade eden siyasiler oldu. Mitinglerdeki konuşmalarda cumhurbaşkanımıza ağza alınmayacak, halkın kabul etmeyeceği konuşmalardan dolayı soruşturmalar açıldı. Milletimiz karalama siyasetine hayır diyor. Bunu örnek alırlarsa onların da sonu eski genel başkan gibi olur” açıklamasını da eleştiren Türeli “Kemal Kılıçdaroğlu’na araçsallaştırılmış yargı eliyle yapılan baskıya boyun eğmeyeceğimizin bilinmesini isteriz. Bu çerçevede Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yargıyı etkilemeye yönelik ve CHP’li siyasetçileri tehdit etmeye yönelik konuşmasını şiddetle kınıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu yalnız değildir” dedi. AKP sıralarından da bu söze “Adamı kovdunuz sonra ‘Yalnız değildir’ diyorsunuz” karşılığı geldi. Bunun üzerine CHP ve AKP grupları arasında sözlü sataşma başlayınca komisyon başkanı Mehmet Muş, “Konunun tartışılacağı yer burası değil” diyerek iki grubu sakinleştirdi. Görüşmeler de tartışma büyümeden devam etti.