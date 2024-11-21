Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Yılmaz Tunç'un açıklamalarına sert yanıt: 'Mahkemeye gel'

Yayınlanma: 21.11.2024 - 18:51

Güncelleme: 21.11.2024 - 18:51

CHP'nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu Bakan Tunç'u mahkemeye davet ederek, "Efendine söyleyeceklerimi dinle, dinle belki ibret alırsın" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Tunç, 'Kılıçdaroğlu' üzerinden muhalefete, "Siyaset yapanlar örnek alırsa onların sonu da bu eski Genel Başkan gibi olur. Siyasetçilerimiz için ibret vesikasıdır. Hakaret ede ede maalesef siyasi hayatının sonuna kadar gelmiş kendi Partisinde genel başkan bile yapılmamıştır" sözleri ile yüklenmişti.

"DİNLE BELKİ İBRET ALIRSIN"

Kılıçdaroğlu, Tunç'un açıklamalarına şu sözlerle yanıt verdi:

"Eğer yüreğin yetiyorsa yarın mahkemeye gel ve efendine söyleyeceklerimi dinle, dinle belki ibret alırsın..."

NE OLMUŞTU?

Hakkında hapis ve siyasi yasak cezası istenen Kemal Kılıçdaroğlu'nun 22 Kasım'da görülecek duruşmaya katılacağı açıklanmıştı.

Bu gelişmenin ardından Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, "Ben oraya Erdoğan'dan yaptığı ve yaptırdığı yolsuzlukların hesabını sormak için gidiyorum" açıklamasını yapmıştı.