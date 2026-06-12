Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Butlan' ihracını istemişti... Tanju Özcan CHP’den istifa etti: 'Kayyumun sözde YDK'sına savunma vermem'

'Butlan' ihracını istemişti... Tanju Özcan CHP’den istifa etti: 'Kayyumun sözde YDK'sına savunma vermem'

12.06.2026 20:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
'Butlan' ihracını istemişti... Tanju Özcan CHP’den istifa etti: 'Kayyumun sözde YDK'sına savunma vermem'

Mahkeme kararıyla göreve gelen Kılıçdaroğlu yönetiminin, tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etmesinin ardından Özcan CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Kılıçdaroğlu yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurmuştu.

Kararın ardından açıklama yapan Tanju Özcan, CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özcan, disiplin sürecini tanımadığını belirterek sert ifadeler kullandı.

Özcan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "İşbirlikçi kayyum ve çetesi beni YDK'ya sevk etmiş. Ben, atanmış kayyumun sözde YDK'sına savunma vermem. Gelinen noktada, siyasi cunta işgali bitinceye kadar CHP üyeliğinden istifa ediyorum" dedi.

 

İlgili Konular: #CHP #Kemal Kılıçdaroğlu #Tanju Özcan