'Butlan' ihracını istemişti... Tanju Özcan CHP’den istifa etti: 'Kayyumun sözde YDK'sına savunma vermem'

Kılıçdaroğlu yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurmuştu.

Kararın ardından açıklama yapan Tanju Özcan, CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özcan, disiplin sürecini tanımadığını belirterek sert ifadeler kullandı.

Özcan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "İşbirlikçi kayyum ve çetesi beni YDK'ya sevk etmiş. Ben, atanmış kayyumun sözde YDK'sına savunma vermem. Gelinen noktada, siyasi cunta işgali bitinceye kadar CHP üyeliğinden istifa ediyorum" dedi.