Butlan sonrası CHP Genel Merkezi'nde neler değişti? CHP hâlâ bariyerlerle sarılı

Polis baskınından sonra butlan yönetiminin yerleştiği genel merkezin bulunduğu sokak artık trafiğe açık. Ancak sokağın girişindeki polis barikatları yolun kenarında ve genel merkezin çevresinde durmaya devam ediyor.

Genel merkezin girişinde ise, Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının olduğu “Şimdi arınma zamanı” yazılı büyük bir afiş duruyor. Genel merkezin yan bahçesine açılan ve polis baskınında kırılan kapı hâlâ onarılmamış.

Genel başkan yardımcılarının katlarında artık yeni yönetimin isimleri yazıyor. Bazı katlarda da belediye meclis üyelerinden gelen “Hayırlı olsun” çiçekleri duruyor.

KILIÇDAROĞLU’NA YENİ FOTOĞRAF

CHP’nin seçilmiş lideri Özgür Özel’in fotoğrafları ise odalardan kaldırılmış. Bazı genel başkan yardımcıları, geçici olarak Kılıçdaroğlu’nun üç yıl önce kullandığı fotoğraflarla ve CHP’nin Özel dönemi öncesi mavi zeminli logosuyla odasında görüntü veriyor.

Edinilen bilgiye göre; Kılıçdaroğlu’nun yeni dönem için çektirdiği yeni bir fotoğrafı, gelecek haftadan itibaren genel merkezdeki katlara asılmış olacak.