Butlan yönetimi, örgütlerdeki görevden almaları olağan kurultay sürecine bağlıyor: Butlanın ‘sakin kurultay’ planı

CHP’de butlan yönetimi önceki gün çok sayıda il başkanını, il yönetimleriyle beraber görevden aldı. Kılıçdaroğlu kanadı, bu görevden almaların eylülde başlatacakları olağan kurultay için “zorunluluk” olduğunu belirtiyor. Butlan yönetimi olağanüstü kurultay için verilen imzaları incelediğini söylese de kulislerde yapılan yorumlardan olağanüstü kurultaya kapıların kapalı olduğu anlaşılıyor. Parti kurmayları, görevden almalardan sonra partideki gerilimin düşeceğini belirterek “Ağırlıklı olarak partiyi bölmeye çalışan, kavga çıkaran grubu değiştirdik. Bir de kurultay sürecinde adı şaibeyle geçen isimler vardı. Onlar da alındı. Bunu yapmak zorundaydık. Çünkü toplumun bir kurultay beklentisi var ve kurultayı yaparken bu ekibin partide olmaması lazım” diyor.

KURULTAY YENİ YILA KALABİLİR

Bu sürecin sonunda eylül ayında sakin bir kurultay başlatılabileceğini belirten kurmaylar “İlçelerde, mahallelerde kongre yapılacak. Sakinlik gerekiyor. CHP’de kavga görüntüsünü devam ettiremeyiz. Genel başkanımız da kavgalar için ‘Bu sürecin uzaması partiye zarar veriyor’ düşüncesinde. O yüzden örgütler için adım atılması gerekiyordu” görüşünü paylaşıyor. Olağan kurultay sürecinin de 4-5 ay sürebileceği belirtiliyor. Böylece kurultayın yeni yıla kalacağı anlaşılıyor. Özgür Özel ve ekibinin temmuz sonunda CHP’den ayrılıp yeni bir parti kuracağı iddiasını değerlendiren kurmaylar “Bu düşünce onlarda zaten butlan öncesi de vardı. Özgür Bey daha karar çıkmadan ‘yedek parti’ gibi söylemlerde bulunuyordu. Bunlar doğru şeyler değil. ‘Bize siyaset yaptırılmıyor’ gibi bahanelerle ayrılmanın hazırlığını yapıyorlar” diyor.

‘KAVGA OLMASIN DİYE UĞRAŞIYORUZ’

Bunun dışında Kılıçdaroğlu kanadı, partide her salı yaşanan grup toplantısı gerilimi gibi gerilimlerin ne zaman çözüleceğiyle ilgili de “sakin davrandığını” belirtiyor. Şu an parti içi gerilimi yükseltmemek için bir adım atılmadığını belirten kurmaylar “Biz gerilimi artırmak istemiyoruz. Ama CHP’de iki başlılık olmaz. Cenazelere bile ‘Genel başkan’ diye çelenk gönderiliyorlar. Bunlar doğru işler değil. Çocukça şeyler. Ama biz kavga olmasın diye hassas davranıyoruz. Ve böyle de davranmalıyız” görüşünü paylaşıyor.

TEPKİ ÇEKEN ATAMALAR

Butlan yönetiminin görevden almalardan sonra yaptığı atamalar da tepki çekti. Bu kapsamda geçen yıl yaşamını yitiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile Özgür Özel’i hedef alan içeriklere gönderme yaparak imalı paylaşımlar yapan Gizem Altunsoy CHP Ankara İl Yönetimi’ne girdi. Yine kurultay davasını açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın avukatı Onur Yusuf Üregen de yönetim listesinde yer aldı.