'Butlan' yönetiminin danışmanından gazetecilere çirkin itham! 'Sarı zarf alıyorlar'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi’nde bugün hareketli ve gergin anlar yaşandı. Partideki 'butlan' yönetimi sözcüsü Müslim Sarı’nın düzenlediği basın toplantısının ardından, Sarı’nın danışmanı ile toplantıyı takip eden basın mensupları arasında sert bir tartışma çıktı.

Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu’nun, Müslim Sarı’ya kurultay süreci ve alınan tedbir kararlarına yönelik sorular yöneltmesinin ardından salondan ayrılan danışman, çıkışta gazetecileri hedef aldı.

"SARI ZARF ALIYORSUNUZ, TABİİ BÖYLE SORULAR SORARSINIZ"

Toplantının bitimiyle birlikte koridorda basın mensuplarıyla karşı karşıya gelen danışman, Yazıcıoğlu’nun sorularından rahatsız olduğunu gizlemeyerek, “Tabii sarı zarf alıyor, böyle sorular sorar” şeklinde çirkin bir ithamda bulundu. Gazetecilerin meslek onurunu hedef alan bu sözler, basın koridorunda tansiyonun bir anda yükselmesine neden oldu.

GAZETECİLERDEN SERT TEPKİ: "BURASI CHP Mİ, BAŞKA BİR YER Mİ?"

Müslim Sarı’nın danışmanının bu iddiaları karşısında salonda görev yapan diğer gazeteciler sessiz kalmadı. Danışmanın etrafını saran basın mensupları, meslektaşlarına yönelik bu ithama sert tepki gösterdi.

Gazeteciler, “Böyle bir iddianız varsa yargıya gidin, gazetecileri neden itham altında bırakıyorsunuz? Burası CHP mi yoksa başka bir yer mi, biz anlamadık” diyerek tepkilerini dile getirdi.

🔴Müslim Sarı'nın danışmanından gazetecilere çirkin itham!



📌CHP'deki 'butlan' yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı'nın danışmanının gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu'nun kendisine soru sormasının ardından 'Zarf alıyorsunuz' şeklinde bir ithamda bulunması diğer gazetecilerden tepki aldı!… pic.twitter.com/BJhUTd8ExH — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) June 11, 2026

CHP'DEN İLK TEPKİ GELDİ

Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin disipline sevk ettiği Burhanettin Bulut ise olaya tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Ahlaksız, edepsiz, iftiracı!

Gazetecileri tenhada ‘sarı zarf’ almakla itham edip, kameralara bakamıyor bile. Genel Merkez’de uzun mesai saatleri boyunca emek veren, kamuoyunu doğru bilgilendirmek için görevini yapan gazeteciler, yalnızca mesleklerinin gereğini yerine getiriyor.

İftiralarınızda boğulun!"