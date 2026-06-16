Butlan yönetiminin partiyi bölme yeteneği en çok merak edilen konu: AKP’nin CHP’den beklentisi

Butlan yönetimiyle fiilen iki parçaya ayrılan, “tedbiren kapalı” pozisyona kitlenen CHP’nin, adıyla, sanıyla, ismiyle iktidara gelmesi olasılığı kaldı mı? Kılıçdaroğlu veya onun belirlediği bir isim liderliğinde seçimlere girerse CHP yüzde kaç oy alır? Alacağı oy, hangi sistemde AKP-Erdoğan’ın işine nasıl yarar?

Girişte bu soruları sorduktan sonra yazıya girebiliriz. İktidar kulisleri şu an seyirci konumundalar. Seyir malzemesi ise doğal olarak CHP’nin içine düşürüldüğü durum ve buradan çıkabilecek siyasal sonuçlar.

Şunu belirtelim. Taraftarları belki kızacak ama Kılıçdaroğlu veya belirlediği bir isimle seçime girmiş bir CHP’nin iktidara gelip gelemeyeceğine ilişkin soruyu değerlendiren AKP’li hınzırca bir gülümsemenin ardından soruyla yanıt veriyor: "Sizce böyle bir CHP barajı geçebilir mi?"

Soruya soruyla karşılık vermenin gereksizliğini bir kenara bırakalım kulislerdeki değerlendirmeleri aktaralım. Bir kere Cumhur iktidarı CHP’ye yapılan butlan operasyonu konusunda bütün değil. AKP’nin beklentileri ayrı, MHP’ninkiler ayrı. MHP konuyu daha çok Öcalan’la yürütülen müzakere çerçevesinde düşünüyor. Ancak AKP, bir sonraki seçime odaklanmış ve bunca zorlama kararlarının bir işe yaramasını istiyor, bekliyor. CHP’li küçük grubun işine yarayacak bir bilgi verelim. AKP’liler de Kılıçdaroğlu’nun kısa sürede görevi devretmeyeceğini, Özel’e bırakmayacağını düşünüyorlar. Hatta, “Bırakamaz” diyorlar. En çok merak ettikleri, CHP nasıl bölünür konusu. Özel ekibinin dışında kalan CHP’nin “barajı geçecek bir oy almasını” çok istiyorlar. Yoksa bunca şey boşa gidecek. İktidar kulisleri CHP’nin bölündüğüne kesin gözüyle bakıyor. Kılıçdaroğlu CHP’sinin yeterince güçlü olmaması durumuna da hazırlık yapılmış. Öyle anlaşılıyor. Yine yargı üzerinden, belki başka kanallar da devreye sokularak destek verilecek. Kılıçdaroğlu’na tabandan ve seçmenden yönelen tepkinin beklentilerinin üzerinde olduğunu söylüyorlar. Tepkilerin erimesi ise bazı CHP’liler gibi onların da beklentileri ve temennileri.

İktidar, seçim kazanmak için aslında bildiği bir işlemi biraz revize ederek yapıyor. 2023 seçimlerinde Sinan Ogan’ın adaylaştırılması, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’na tepkili oyların oyun dışına çıkarılması, ikinci turda sandığa gitmemeleri sağlanmıştı. Erdoğan için başarı bu koşullarda gelmişti. Bu sefer yargı etkin bir şekilde devreye sokuluyor, yine bir miktar oy oyun dışına atılmaya, iktidar yarışında etkisizleştirilmeye çalışılıyor. Eğer CHP barajı aşarsa…

KONUNUN DİĞER TARAFI

Şüphesiz AKP ve taraftarı gazetecilerin yalnızca bir taraftan beklentileri yok. Özel ekibinin her şeyi kabullenmesi en çok istedikleri şey. Bahçeli-Erdoğan ikilisinin “Sokağa çıkma” şeklinde özetlenebilecek beklentileri şimdiye kadar gerçekleşmedi. Özel’in şu ana kadarki söyleminden, operasyonları kabul etmeyen tavrını sürdüreceği anlaşılıyor. Bu da yeni yargısal zorlamaların gündeme geleceğini gösteriyor. Bunun işaretleri de kadrolaşmalardan gelmeye başladı zaten… Kulislerde operasyonların başkente kayacağı iddiaları gündemde.

ÖZEL NE YAPACAK?

Siyasetin en popüler gündemi yeni parti isimleri, genel merkez arayışları. Ancak Özel, sürekli müzakereler yürütüyor, sürekli ölçme değerlendirme sonuçlarını okuyor. Çekirdekten CHP’li ve partinin üye sayısının 2 milyona yükselmesinde büyük emeği var. “Baba ocağı”, “Baba evi” gibi nitelemeleri kendisi gündeme getirdi. Yani hem büyük bir duygusal bağı var hem de nesnel gerçeklikler önünde. Bir girişimde bulunmadan bu gerçekleri göz önünde tutacağını tahmin etmek zor değil. Magazin düzeyde DSP, Genç Parti gibi iddialar gündeme getirildi. Şunu biliyoruz, partilerin büyük bölümü mevcut durumları açısından inceleniyor. Özel’in CHP’li kurmayları bütün partileri inceledi. Olası kontrol dışı, beklenmedik bir baskın seçim için bu inceleme yapıldı. Örneğin DSP, 21 ilde kongre yapabilmiş, yani şu haliyle seçime girme yeterliliği yok. Genç Parti ise 6 yıldır kongre yapmamış.

Beklenmedik gelişmeler için Özel ve ekibi doğal olarak hazırlıklı ve mutlaka aday gösterilecek, seçime girilecek. Bu konuda bir çekince yok. Ancak yeni bir parti konusu farklı. Bizim izlenimimize göre ne Özel ne de ekibi, baba ocağını kolay kolay bırakıp gitmeyecek. Bu ilerleyen günlerde zaten görülecek.

Şimdiye kadar kimsenin farkına varmadığı bir durum da ortaya çıktı. Meclis grubu gerçekliği. Kılıçdaroğlu ekibi genel merkezle sınırlı kalırsa şaşmamak lazım.

En önemlisi de Özel ve arkadaşlarının adımlarını ezbere atma lükslerinin olmaması. Çünkü her adımın yargısal tehdit altında olacağı, sonrasında nasıl karşılık geleceği önemli. Bunun için iktidarın her şeyi göze aldığı ortaya çıktı. Strateji ve zamanlama hem seçmen hem de iktidar tehditi açısından çok önemli.