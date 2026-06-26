‘Butlandan medet umana prim vermeyin’

Yaklaşık 10 yıldır Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sürece ilişkin yeni bir yazı yayımladı. Demirtaş, “Az kaldı” başlıklı yazısında, “Süreç artık somut, elle tutulur, gözle görülür adımlar gerektiriyor, mecbur kılıyor. Bu adımlar da öyle taviz falan değil, hepimizin ortak yaşamı için ana sütü gibi hak ve helal olan adımlardır” dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın etrafına “olası enkazdan ganimet kapmaya hazırlanan fırsatçılar, rant peşinde kırk takla atan şaklabanlar, yağcılıkta sınır tanımayan riyakârlar” toplandığını söyleyen Demirtaş, “Sayın cumhurbaşkanı eğer ilkeli, ahlaki, adil uzlaşmaların kapısını aralayacaksa tüm olup bitenlere bir nokta koyup butlandan, kayyumdan, tutukluluklardan medet umanlara da prim vermeyerek yeni başlangıçlara fırsat sunabilmelidir” ifadesi dikkat çekti.

Demirtaş, yazısında Erdoğan, Özgür Özel, Devlet Bahçeli ve Yeni Yol Grubu’na seslendi. Memleketteki siyasetin niteliksiz, seviyesiz, ahlaksız ve çürümüş hallerine katlanmanın zor olduğunu kaydeden Demirtaş, “Kendime siyasetçi demeye utanır hale geldim” tepkisini gösterdi.

‘TEK BİR SOMUT DELİLSİZ CEZA VERMEK İSTENİYOR’

Silivri’de yeni inşa edilen duruşma salonunda görülen 7’si tutuklu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının karar celsesinde 8. duruşma günü avukat ve sanık savunmalarıyla devam etti. 2000 kişinin üzerinde kapasiteye sahip yeni salonda duruşmaya 56 kişi katıldı. 22 Nisan’da tahliye edilen Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Personeli Gülşah Ocak dün esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yaparken “Cezalandırılmam istense de tek bir somut delil yoktur” diye konuştu. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının karar celsesinde ikinci hafta sona erdi. Duruşmaya pazartesi devam edilecek. Önümüzdeki hafta, 3. celsede bugüne kadar savunma yapmayan tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatların savunmasını tamamlaması bekleniyor.