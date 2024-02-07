Büyük Acının yıldönümünde Cumhuriyet TV'den deprem bölgesine özel belgesel

6 Şubat depremlerinin 1. yıldönümünde Cumhuriyet TV bölgeyi dolaştı, ortaya çıkan tabloyu bir belgeselle izleyicilerine ulaştırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.02.2024 - 19:17
Büyük Acının yıldönümünde Cumhuriyet TV'den deprem bölgesine özel belgesel
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Türkiye, geçen yıl şubat ayında Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldı. 14 milyon yurttaş doğrudan etkilenirken 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti. Cumhuriyet TV Büyük Acının yıldönümünde yurttaşları dinledi uzmanlara 1 yılın sonunda ortaya çıkan tabloyu sordu.

Belgeseli izlemek için tıklayın

 


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