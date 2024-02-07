Büyük Acının yıldönümünde Cumhuriyet TV'den deprem bölgesine özel belgesel

Yayınlanma: 07.02.2024 - 19:17

Güncelleme: 07.02.2024 - 19:37

Türkiye, geçen yıl şubat ayında Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldı. 14 milyon yurttaş doğrudan etkilenirken 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti. Cumhuriyet TV Büyük Acının yıldönümünde yurttaşları dinledi uzmanlara 1 yılın sonunda ortaya çıkan tabloyu sordu.

Belgeseli izlemek için tıklayın

#BELGESEL BÜYÜK ACININ YILDÖNÜMÜNDE NELER DEĞİŞTİ?



Cumhuriyet TV, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde bölgeyi dolaştı...



Yurttaşlar yaşadıklarını; uzmanlar 1 yılda hangi adımların atılıp atılmadığını anlattı... — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) February 7, 2024