Büyük Acının yıldönümünde Cumhuriyet TV'den deprem bölgesine özel belgesel
6 Şubat depremlerinin 1. yıldönümünde Cumhuriyet TV bölgeyi dolaştı, ortaya çıkan tabloyu bir belgeselle izleyicilerine ulaştırdı.
Türkiye, geçen yıl şubat ayında Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldı. 14 milyon yurttaş doğrudan etkilenirken 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti. Cumhuriyet TV Büyük Acının yıldönümünde yurttaşları dinledi uzmanlara 1 yılın sonunda ortaya çıkan tabloyu sordu.
Belgeseli izlemek için tıklayın
#BELGESEL BÜYÜK ACININ YILDÖNÜMÜNDE NELER DEĞİŞTİ?— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) February 7, 2024
Cumhuriyet TV, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde bölgeyi dolaştı...
Yurttaşlar yaşadıklarını; uzmanlar 1 yılda hangi adımların atılıp atılmadığını anlattı...
EDİTÖRÜN NOTU: Twitter hesabımızdan paylaştığımız ilgili görselde yer alan ifadeler ve videodaki parça; sözleri İbrahim Karaca'ya ait olan Sanatçı Hilmi Yarayıcı'nın seslendirdiği 'Sürgün' isimli eserden alınmıştır.
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