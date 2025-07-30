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Büyük deprem sonrası merak konusu oldu: Kandilli'den 'tsunami' açıklaması

Büyük deprem sonrası merak konusu oldu: Kandilli'den 'tsunami' açıklaması

30.07.2025 14:42:00
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Haber Merkezi
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Büyük deprem sonrası merak konusu oldu: Kandilli'den 'tsunami' açıklaması

Kandilli Rasathanesi açıklamasında, Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda meydana gelen deprem sonrası Türkiye kıyıları için "tsunami" riskinin bulunmadığı belirtildi.

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda meydana gelen deprem sonrası Kandilli Rasathanesi tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.  

Rasathane açıklamasında şöyle denildi:

"30 Temmuz 2025 tarihinde saat 02:24 TSİ'de, Rusya'nın Kamçatka yarımadası güney doğu açıklarında Mw 8.8 büyüklüğünde, sığ odaklı ve ters faylanma özellikli bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, Kuril-Kamçatka dalma-batma zonu üzerinde, yaklaşık 20.7 km derinlikte gerçekleşmiştir.

UNESCO-IOC ICG/PTWS Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi (PTWC) tarafından; özellikle Rusya Fedarasyonu, Japonya, Hawaii ve birçok Pasifik ülkesinde tsunami uyarısı verilmiştir.

Japonya kıyılarında 30-50 cm, açık denizde 90 cm, Hawaii'de 1.5 -1.7 m civarına kadar tsunami dalgaları gözlemlenmiştir.

İlgili tsunami servis sağlayıcılar tarafından tsunami tehlikesinin sona erdiği bildirilinceye dek izleme ve bilgilendirme mesajları yayımlanmaya devam edilecektir.

KRDAE Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi, bu olayı uluslararası sistemlerle eşgüdüm içinde yakından takip etmektedir.

Bu depremle ilgili olarak ülkemiz kıyıları için tsunami riski bulunmamaktadır."

İlgili Konular: #tsunami #Kandilli Rasathanesi #kamçatka

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