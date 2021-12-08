Büyük Kemalizm Kurultayı Ankara'da yapılacak

08 Aralık 2021 Çarşamba, 04:00

Kendilerini Kemalist olarak tanımlayan ve dernek, dergi veya topluluk etrafında faaliyet gösteren toplam 23 kuruluş, üç gün sürecek Büyük Kemalizm Kurultayı düzenleyeceklerini duyurdu. 10-12 Aralık tarihleri arasında Ankara’da yapılacak kurultayda, 12 farklı konu başlığı altında oluşturulan çalışma masaları, geleceğe dönük çözüm önerileri üretecek.

Ayrıca, kurultayda, 4 farklı konuda 11 konuşmacı da söyleşilerde bir araya gelecek. Bu kapsamda, kurultayın ilk günü saat 19.00’da, gazetemiz yazarı Işık Kansu, ADD Genel Başkan Yardımcısı Tolga Kale ve Eğitim-İş Sendikası Genel Örgütlenme Sekreteri Şenol Eyüboğlu, Kemalizmi konuşacak.

Kurultayın ikinci günü saat 13.00’te düzenlenen söyleşide ise gazetemiz yazarları Barış Doster, Barış Terkoğlu ve cumhuriyet.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Büyüksipahi, dinleyicilerle buluşacak. Söyleşinin kolaylaştırıcısı ise Cumhuriyet Kitapları Genel Yayın Koordinatörü Çağdaş Bayraktar olacak. Program boyu yapılacak söyleşilerde Kadın ve Mücadele Derneği Genel Başkanı Melek Neslihan Özfidan ve Kemalist Yön Başkanı Kaan Eroğuz da konuşmacı olarak yer alacak.

Kurultaya ilişkin konuşan Büyük Kemalizm Kurultayı Başkanı Ahmet Ayçiçek, “Bu kurultayı yapmaktaki temel iki amacımızdan ilki, Kemalist çizgide çalışma yürüten demokratik kitle örgütleri ve aynı meslekte çalışma yürüten Kemalistler arasında sağlıklı bir iletişim ortamı yaratmak. İkinci olarak da ekonomiden eğitime, sağlıktan tarıma kadar bir çok alana dair somut çözümler çıkarmak.

Sorunları herkes konuşuyor, mühim olan sorunların çözümünü de ortaya koyabilmek” dedi.