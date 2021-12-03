Büyük Menderes'te binlerce balık öldü

03 Aralık 2021 Cuma, 14:03

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, nehrin kıyı kesiminde çok sayıda balık ölüsü tespit ettiklerini belirtti. Bölgede yaşayanlar tarafından balıkların toplandığını ifade eden Sürücü, bu balıkların yenmemesi gerektiğini açıkladı.

Sürücü, "Çöpler bir an önce yerinden alınmazsa tekrar yağmur yağması durumunda atıklardan oluşan ada daha da büyüyerek köprüye büyük baskı oluşturacaktır. Oksijensizlikten daha çok balık ölümleri meydana gelecek ve buradaki ekosistem çökecektir. Devlet Su İşleri (DSİ) daha önce Söke regülatörüne uyguladığı ve başarılı olduğu yüzer bariyer sistemini, Taşköprü'nün önüne de uygulamalıdır. Menderes temiz aksın, sulara çöp atılmasın, tarihi Taşköprü yıkılmasın, balıklar ölmesin"dedi.