'Büyük öğretmen Yürüyüşü' 3. gününde: İzmit’te Milli Eğitim Müdürlüğü önünde talepler yükseldi

İstanbul’dan Ankara’ya başlatılan “Büyük Öğretmen Yürüyüşü” bugün üçüncü gününe girerken, öğretmenler Kocaeli’nin İzmit ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (MEM) önünde toplandı. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’nın çağrısıyla düzenlenen yürüyüşte, eğitim emekçileri taban maaş, iş güvencesi ve eşit hak taleplerini bir kez daha dile getirdi.



Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yapılan basın açıklamasında öğretmenler, kamu kurumlarına seslenerek “Öğretmenlerin kanunla güvence altına alınmış haklarını uygulayın” çağrısı yaptı. Özellikle özel okul öğretmenlerinin yaşadığı düşük maaş, sözleşmesizlik ve sendikal baskılara dikkat çekildi.

ÖĞRETMENLERİN TALEPLERİ EŞİT İŞE EŞİT HAK

Sendika, dört ana talep etrafında yürüyüşe devam ediyor:

Taban maaş uygulaması: Kamu öğretmenlerinin maaşları özel sektöre de uyarlanmalı. 2014’te kaldırılan bu uygulama geri getirilmeli.

Belirsiz süreli iş sözleşmesi: Mevsimlik değil, sürekli sözleşmeli çalışma düzeni hayata geçirilmeli.

Eğitim-Güzel Sanatlar iş kolu: Öğretmenlerin şu anda bulunduğu "Ticaret-Büro" iş kolu yerine kendi alanlarını temsil eden bir iş kolu kurulmalı.

Eşit özlük hakları: Kamu ve özel sektör öğretmenleri arasında maaş, izin, tazminat, emeklilik gibi konularda uçurum son bulmalı.

“MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ MAAŞ ALDIĞI ÖĞRETMENİN HAKKINI SAVUNMALI"

Yürüyüşçüler, MEM binası önünde şu sözlerle taleplerini yineledi:

“Milli Eğitim Müdürlükleri, öğretmenlerin haklarını savunmalı. Tatil bile yapamayan özel sektör öğretmenleri, artık fiili değil yasal sözleşmeler istiyor. Bu talepler sadece özel okullarda çalışanlar için değil, tüm eğitim sisteminin geleceği için...”

ANKARA'YA KARARLILIKLA YÜRÜYORLAR

Öğretmenler, İstanbul’dan başlattıkları yürüyüşün sonunda Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı önünde taleplerini doğrudan iletecek. Sendika yetkilileri, “Taleplerimiz karşılık bulana kadar sokakta olmaya devam edeceğiz” mesajını verdi.