Büyük panik yaşandı! Deprem oluyor sandı, berberi birbirine kattı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, başı dönünce deprem oluyor sanan bir kişi can havliyle dışarı attı. Berberdekiler de peşinden kaçtı.

İHA
Yayınlanma: 30.06.2023 - 14:40
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Silvan ilçesinde bir berber dükkanında, bir kişi tıraş olmak için berber koltuğunda oturduğu sırada baş dönmesi yaşadı.

ONUNLA BİRLİKTE HERKES KAÇTI

Durumu depreme bağlayan şahıs, berberi birbirine katarken, saniyeler içerisinde dükkan içerisinde bulunan 5 kişi dışarı kaçtı.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

O anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


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