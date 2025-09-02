Büyük Zafer’in 104. Yılında “Diriliş Yolu”nda 200 Kilometrelik Vefa Yürüyüşü

Sakarya Meydan Muharebesi Gönüllüleri, Anadolu’nun emperyalizme karşı direnişini ve dirilişini temsil eden Sakarya Meydan Muharebesi’nin 104. yılında anlamlı bir etkinlik düzenliyor. Gönüllüler, “Diriliş Yolu” olarak adlandırılan ve 187 kilometre uzunluğundaki siper hattını, 5-10 Eylül 2025 tarihleri arasında yürüyerek şehitlerin mezarlarını tespit edecek.

Aralarında emekli Albay Serdar Yetim, Serkan Bal, Yücel Demir, Burçin Erkan ve Özgür Köstekli’nin de bulunduğu gönüllüler, yürüyüş boyunca her gün 40-50 kilometre yol kat edecek.

“VATAN SEVGİSİNDEN BAŞKA BİR ŞEY BİLMEYEN İSİMSİZ KAHRAMANLARA VEFA BORCU”

Gönüllüler tarafından yapılan açıklamada, 23 Ağustos – 13 Eylül 1921 tarihleri arasında gerçekleşen ve 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Muharebesinin, imkânsızlıklar içinde verilen bir varoluş savaşı olduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Silah eksik, mühimmat eksik, üniforma eksik… Halkın elinde ne varsa verdiği, cephe gerisinde aş hazırladığı, elbise diktiği, mühimmat taşıdığı bir varoluş savaşımız. Yunan ordusunun yaklaşık 120 bin muharip gücüne karşı, 100 bin kişilik ordumuzla direnerek büyük bir destan yazıldı. Bu muharebede 15 bine yakın şehit verdik, toplam zayiatımız 39 bini buldu.”

Emekli Albay Kadim Koç’un 2014 yılından bu yana bölgede sürdürdüğü şehitlik ve siper tespit çalışmalarına dikkat çekilen açıklamada, gönüllülerin de 2025 başından itibaren bu çalışmalara dahil olduğu belirtildi.

“MİNNET BORCUNU UNUTMA”

Sakarya Meydan Muharebesi Gönüllüleri, bu yürüyüşün, “Son Kale”yi savunan isimsiz kahramanlara karşı bir vefa borcu olduğunu vurguladı.

“Bizim için canlarını feda eden on binlere karşı ufacık bir çaba bu. Bugün aldığımız nefesi borçlu olduğumuz tüm şehit ve gazilerimizi unutmayalım, unutturmayalım. Minnet borcunu unutma.” sözleriyle açıklama son buldu.