Büyükada'da erkek cesedi bulundu

İstanbul Büyükada Mezarlığı'nda bir erkek cesedi bulundu. Kardeşinin mezarı başında kafasına ateş ederek intihar ettiği belirlenen şahsın 30-35 yaşlarında olduğu öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 07.08.2024 - 22:11
Büyükada'da erkek cesedi bulundu
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Olay Büyükada Mezarlığı'nda geçtiğimiz gün meydana geldi.

İddiaya göre, yerde hareketsiz şekilde yatan şahsı gören yurttaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kafasına ateş ederek intihar ettiği belirlenen M.Ç. isimli erkek şahsın 30-35 yaşlarında olduğu bilgisine ulaşıldı.

M.Ç'nin kardeşinin mezarı başında kafasına silahla ateş ederek hayatına son verdiği öğrenildi.

Şahsın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.


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