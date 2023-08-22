Büyükada'da laf atma kavgası: 3 yaralı

İstanbul Büyükada'da, iddiaya göre laf atma nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 22.08.2023 - 10:15
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Büyükada Panjur Sokak'ta, 10 Ağustos Perşembe günü saat 23.00 sıralarında iddiaya göre, laf atma nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

3 KİŞİ YARALANDI

Taraflar çevredekilerin de araya girmesiyle ayrıldı. Kavga bir süre sonra sokakta yeniden başladı. Bisiklet ve elektrikli araçla olay yerine gelen grubun darbettiği 3 kişi yaralandı.

Saldırganlar olay yerinden uzaklaşırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili polisin yaptığı çalışmada 2 kişi gözaltına alındı. Kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı.


Büyükada kavga

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