Büyükada'da laf atma kavgası: 3 yaralı

Yayınlanma: 22.08.2023 - 10:15

Güncelleme: 22.08.2023 - 10:39

Büyükada Panjur Sokak'ta, 10 Ağustos Perşembe günü saat 23.00 sıralarında iddiaya göre, laf atma nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

3 KİŞİ YARALANDI

Taraflar çevredekilerin de araya girmesiyle ayrıldı. Kavga bir süre sonra sokakta yeniden başladı. Bisiklet ve elektrikli araçla olay yerine gelen grubun darbettiği 3 kişi yaralandı.

Saldırganlar olay yerinden uzaklaşırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili polisin yaptığı çalışmada 2 kişi gözaltına alındı. Kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı.