Büyükada'da laf atma kavgası: 3 yaralı
İstanbul Büyükada'da, iddiaya göre laf atma nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Büyükada Panjur Sokak'ta, 10 Ağustos Perşembe günü saat 23.00 sıralarında iddiaya göre, laf atma nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
3 KİŞİ YARALANDI
Taraflar çevredekilerin de araya girmesiyle ayrıldı. Kavga bir süre sonra sokakta yeniden başladı. Bisiklet ve elektrikli araçla olay yerine gelen grubun darbettiği 3 kişi yaralandı.
Saldırganlar olay yerinden uzaklaşırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili polisin yaptığı çalışmada 2 kişi gözaltına alındı. Kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı.
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