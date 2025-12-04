Büyükçekmece Adliyesi'nde vurgun... Firari şüphelinin annesi konuştu: 'Benim oğlumu kullandılar'

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosunda görevli zimmet memuru Erdal Timurtaş'ın uzun süredir işe gelmediği Cumhuriyet Savcısı'na bildirilmiş, bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcısı, görevlilerle beraber, emanet bürosu odası ve içindeki kasaları açtırmıştı.

Yapılan aramada yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu tespit edilirken, olay sonrası zanlı Erdal Timurtaş'ın annesi konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Oğlunun kullanıldığı belirten anne T T., "Benim oğlum adliyede temizlik işçisiydi. Benim oğlumu kullandılar, bu anahtarlar oğlumda ne arıyordu. Tek başına yapacak biri değil benim oğlum, onu kullandılar. Bizim olaydan haberimiz de yoktu, polisler gelince öğrendik. Bize tatile gidiyoruz dediler. Eşi öğretmendi, okuldan izin aldığını söyledi. 2 tane çocuğu vardı, içkisi, sigarası yoktu, birisi onu kullandı. O kadar altını, gümüşü çıkarırken kimse mi görmedi, biri onu öne sürdü" dedi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 2 Ekim'de Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanet bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı emanet bürosunda görevli zimmet memuru Erdal Timurtaş'ın uzun süredir işe gelmediği tespit edildi.

Bunun üzerine savcılık, şüphe üzerine anahtarları emanet memuru Kemal D.'de bulunan kasaları açtırdı. Açılan kasaların tamamen boş olduğu belirlendi. İlk tespitlere göre yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün kaybolduğu ortaya çıktı.

AİLESİNİ ALIP İNGİLTERE'YE GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Savcılık durumun tespit edilmesinin ardından emniyet ekipleriyle irtibata geçerek Erdal Timurtaş ve Kemal D. hakkında gözaltı talimatı verdi. Yapılan araştırmada, Erdal Timurtaş'ın eşi Esma Timurtaş ve çocuklarıyla 19 Kasım 2025'te saat 08.22'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçtuğu belirlendi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Bunun üzerine Erdal Timurtaş ve eşi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Diğer şüpheli Kemal D. ise gözaltına alındı.