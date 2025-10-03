Büyükçekmece Baraj Gölü'nde su seviyesi düştü: Tarihi Çakmak Hattı yeniden gün yüzüne çıktı

İstanbul’da kurak geçen yaz aylarının ardından sonbaharın da yağışsız geçmesi nedeniyle İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı her geçen gün azalıyor. İSKİ verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 27.81 olarak ölçüldü. İstanbul’un barajlarının 4’ünün doluluk oranı yüzde 20’nin altına indi. İstanbul’un kuzeyinde bulunan Kazandere baraj gölünde ise doluluk oranı yüzde 1.76 olarak ölçülürken, en dolu barajı ise yüzde 50.21’le Elmalı barajı oldu.

10 AYIN EN DÜŞÜK ORANI

İSKİ verilerine göre yüzde 28.1’lik doluluk oranı son 10 ayın en düşük değeri olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz Nisan ayında barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 81.23 olarak ölçülmüştü. Son on yıllık ortalamalara bakıldığında ise en düşük ikinci değer olduğu belirtildi. 2023 Ekim ayında doluluk oranı yüzde 23.31 olarak ölçülmüştü. 2015 yılının Ekim ayında ise doluluk ortalaması yüzde 66.81’di.

BARAJ GÖLÜNDE TARİHİ KALINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Büyükçekmece Baraj gölünde doluluk oranı bugün için yüzde 32.02’a kadar geriledi. Baraj gölü havzasında su seviyesinin düşmesi nedeniyle 2'nci Dünya savaşında Almanlar tarafından gelebilecek bir saldırıyı durdurmak için yapılan tarihi 'Çakmak Hattı'nın bir bölümü tekrar gün yüzüne çıktı. Mareşal Fevzi Çakmak tarafından planlanarak yaptırılan, Terkos gölü yakınlarından başlayan Büyükçekmece’ye kadar iki hat şeklinde yapılan savunma hattının bir bölümü baraj gölünde suların altında bulunuyor.

ESKİDEN BALIKLARIN YÜZDÜĞÜ ALANLARDA BÜYÜKBAŞ HAVYANLAR OTLATILIYOR

Öte yandan Büyükçekmece Baraj gölü havzasında daha önceden suyla dolu olan ve balıkların yüzdüğü alanlar tamamen kurudu. Bu alanlarda büyük baş hayvanların otlağı haline geldi. TEM Otoyolu üzerinde yapılan viyadüğün altının su dolu olması gerekirken, kuraklığın ardından tamamen yeşil alana dönüştüğü görüldü.

İstanbul barajlarındaki son durum:

Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 18.53

Darlık Barajı doluluk oranı yüzde 42.4

Elmalı Barajı doluluk oranı yüzde 50.21

Terkos Barajı doluluk oranı yüzde 34.18

Alibeyköy Barajı doluluk oranı yüzde 15.96

Büyükçekmece doluluk oranı yüzde 32.02

Sazlıdere Barajı doluluk oranı yüzde 30.16

Istrancalar Barajı doluluk oranı yüzde 21.73

Kazandere Barajı doluluk oranı yüzde 1.76

Papuçtere Barajı doluluk oranı yüzde 14.87