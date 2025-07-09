Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin tutuklandı: Yeni Başkan Vekilliği için seçim tarihi belli oldu

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin 8 Temmuz 2025 tarihli kararıyla tutuklanan Şahin, İçişleri Bakanlığı’nın 9 Temmuz tarihli onayıyla görevden uzaklaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca Büyükçekmece Belediye Meclisi’nin yeni başkan vekilini seçmek üzere 14 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00’da toplanacağı bildirildi.

"BU HALKIN ASALETE LAYIK GÖRDÜĞÜ KİŞİ İÇERİDE" DEMİŞTİ

Şahin, tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yerine, yaklaşık bir ay önce Büyükçekmece Belediye Meclisi’nde yapılan oylamada Belediye Başkan Vekilliğine seçilmişti.

O dönem yaptığı konuşmada, “Ben değil, halkın asalete layık gördüğü kişi burada olmalıydı. Bu halkın asalete layık gördüğü kişi içeride” ifadelerini kullanmıştı.

Valiliğin açıklamasında, tutuklama kararının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında alındığı belirtildi.