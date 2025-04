Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'den 'deprem şurası' teklifi!

Yayınlanma: 25.04.2025 - 13:54

Güncelleme: 25.04.2025 - 14:36

Depremi en şiddetli hisseden ilçelerden biri olan Büyükçekmece’de düşük beton kalitesi nedeniyle yıkılma riski taşıyan 8 blokluk yapının yıkımına başlandı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, yıkım çalışmalarını yerinde inceleyerek gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Akgün, şunları söyledi:

''Deprem fırtınası devam ediyor. Yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Büyükçekmece değil sadece, İstanbul çok önemli. Her açıdan çok önemli. Büyükçekmece’de kentsel dönüşümü 2004’ten bu yana başlatmış ve koşar adım giden bir ilçeyiz. Eğer biz Büyükçekmece merkezde 55 binden fazla konutu 10 yıllık süre içerisinde kentsel dönüşüme tabii tutup yenilemeseydik o eski çürük dişleri ayıklamasaydık bu depremde çok hasar görürdük can kayıpları olurdu. Depremin acı yüzünü bildiğimiz için yapmış olduğumuz çalışma ve zorluklarımızı bu depremden sonra biz bayram havası olarak gördük. Evet eziyet çektik, çok yorulduk. Vatandaş belediye müteahhit üçgeninde zorlandık imar planlarını çıkarmakta zorlandık ama sonuçta testimizi 3 gün önce depremle yapmış olduk. Toplam 79 konutu yıkıyoruz bugün. Dışarıdan baktığınız zaman bu binalar yeni gibi duruyor ama 1988 yılında yapılmışlar. Üstünde çizik dahi yok ama beton kalitesi c 35 olması gerekirken c 8 çıktığından dolayı bu binalar ve diğerleri yıkılacak. Yerine tabii ki daha sağlam binalar yapılacak.''

"NİYE BİZE SORULMUYOR?”

Kentsel dönüşümle ilgili 20 yıllık deneyimi olduğunu ve 50 yıldır belediyecilik yaptığını dile getiren Akgün, ''Ankara’dan talebim şudur. İstanbulla ilgili bir deprem konseyi kurulsun. Bu deprem konseyi içerisinde her kesim olsun. Fakat bu konseyin bir sözcüsü olsun. Bu deprem konseyi çıksın halka bu tip durumlarda tek ağızdan anlatsın anlatılacakları. İstanbulda her şeyi bir kenara itelim, gelin hep birlikte, hepimiz toplanalım ve İstanbul’un kurtuluşu için, diğer bölgelerde olacak depremlerde de daha büyük destek verebilmek için İstanbul Deprem Şurası kuralım. Ben 50 yıllık belediyeciyim. 20 yıldan beri ben kentsel dönüşüm yapıyorum. Niye bize sorulmuyor'' ifadelerini kullandı.

Hasan Akgün, “Sadece binaları yenilemiyoruz, şehrin öncelikle otopark sorununu çözüyoruz. Şehrin altyapısını ve peyzaj sorununu çözüyoruz. Allah’a şükür vatandaşın burnu bile kanamadı. Ama ya Kumburgaz Sahili’nde deprem daha güçlü olsaydı? O bölgedeki imar planını 15 yıldır çıkaramıyoruz. Bu meseleye sadece Büyükçekmece ölçeğinde değil, İstanbul’un 16 milyonluk nüfusu açısından bakmak zorundayız. Sahile yakın ilçeler büyük risk altında. Beklenen büyük depremde milyonlarca insanı kaybedebiliriz. Her an tetikteyiz” dedi.