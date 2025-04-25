Hocaların 'deprem' kavgası... Naci Görür tartışmalara son noktayı koydu, isim vermeden eleştirdi: 'Her titr taşıyan bilim adamı değildir!'

Yayınlanma: 25.04.2025 - 13:20

Güncelleme: 25.04.2025 - 13:21

İstanbul'da 23 Nisan'da yaşanan 6.2 büyüklüğünde deprem sonrası, bilim insanlarının birbiriyle çelişen yorumları tartışılıyor. Depremin ana deprem olduğunu söyleyen de var, büyük depremin öncüsü olduğunu da...

NACİ GÖRÜR'DEN SERT GÖNDERME

Marmara Denizi'nde uzun süredir deprem araştırmaları yapan Prof. Dr. Naci Görür hem İstanbul depremi ile ilgili merak edilenlere yanıt verdi, hem de isim vermeden göndermede bulundu.

"HER TİTR TAŞIYAN BİLİM ADAMI DEĞİLDİR"

X hesabından paylaşım yapan Görür, şu ifadeleri kullandı:

AZİZ MİLLETİMLE DERTLEŞME: şunları bir kez daha dikkatlerinize sunmayı görev addediyorum.

1-İstanbul depremi olacak (Marmara Depremi)

2-Bu son 23 Nisan depremleri İstanbul Depremi'ni daha da öne çekti

3-Millet olarak fay ve deprem olcak mı olmayacak mı konuşmayalım

4- Bizim için önemli olan DEPREM DİRENÇLİ kentler yaratmaktır. Depremleri minimum hasarla atlatalım. İnsanlarımız ölmesin

5-Bilim insanlarına saygılı olalım ve bilimin tarafında duralım.

6-Bir bilim insanı evrensel nitelikli araştırma yapan, veri toplayan, veriye göre sonuca varan, vardığı sonuçlar uluslararası konferanslarda sunan ve uluslararası dergilerde yayınlayan insandır. Sanıldığı gibi her titr taşıyan bilim adamı değildir. Saygılarımla.