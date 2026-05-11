Büyükçekmece'de halıya sarılı halde cesedi bulunmuştu: 24 yaşındaki Sedef Güler cinayetinde karar!

Büyükçekmece'de Sedef Güler’in öldürülmesine ilişkin 2’si tutuklu 1' i firari 3 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Mahkeme 1 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 1 sanığa ise 18 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bir önceki duruşmasında sanıklar Yavuz Güngör ve Fırat Baykara hakkında esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, iki sanığın ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.

NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece Mimar Sinan Sahili’nde 7 Haziran 2024 tarihinde denizde elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılmış ve ağırlık bağlanmış şekilde bir kadın cesedi bulunmuştu.

Hayatını kaybeden kadının 24 yaşındaki Sedef Güler olduğu tespit edilerek 3 sanık hakkında iddianame düzenlenmişti.

Bugün, olaya ilişkin dava Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Öte yandan geçen duruşmada Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanıklar Fırat Baykara ile Yavuz Güngör hakkında, ‘beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kadına karşı kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etmişti.