Büyükçekmece’de huzurevinde şiddet iddiası: İnceleme başlatıldı, sorumlu müdürün yetkileri iptal edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Büyükçekmece'deki özel bir yaşlı bakım merkezinde çekildiği iddia edilen şiddet görüntüleri üzerine soruşturma başlatıldığını, merkezin sorumlu müdürünün çalışma onayının iptal edildiğini ve savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Açıklamada, adli yargılama sürecinin sonucuna göre ilgili kuruluş hakkında kapatma işlemi dahil olmak üzere gerekli tüm yaptırımların tereddütsüz şekilde uygulanacağı belirtildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sürecin yakından takip edildiğini belirtti.

"TÜM YAPTIRIMLAR UYGULANACAK"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamaları şöyle:

"Bugün bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında “Büyükçekmece’de özel huzurevinde şiddet” başlığıyla yer alan haber ve paylaşımlar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Söz konusu görüntülerin tespit edilmesinin hemen ardından İl Müdürlüğümüz ekiplerince ilgili özel yaşlı bakım merkezine ivedilikle intikal edilerek gerekli inceleme başlatılmıştır. Ayrıca Bakanlığımız tarafından muhakkik görevlendirilmiş olup, eş zamanlı olarak Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. İdari tedbir kapsamında, Sorumlu Müdür Y.K.’nin sorumlu müdürlük ve çalışma onayı iptal edilmiştir. Yapılan muhakkik incelemesi sonucunda, özel yaşlı bakım merkezine idari para cezası uygulanmış olup; adli yargılama sürecinin sonucuna göre ilgili kuruluş hakkında kapatma işlemi dâhil olmak üzere gerekli tüm yaptırımlar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."